Impresionante caída de Mario Fernandes: podría tener una lesión en la columna, dice cuerpo médico de Rusia

Christian Eriksen de Dinamarca apenas se recupera en un hospital después de haberse desplomado en el minuto 43 del primer juego de su selección ante Finlandia, y ahora se suma el brasileño naturalizado ruso, Mario Fernándes, luego de sufrir un severo golpe cuando cayó de espalda.

Corría el minuto 21 del juego entre Finlandia y Rusia. Estaban empatados 0-0. Justo llegaron los rusos al ataque por la banda izquierda. Fernandes buscó el centro, saltó, pero el rival lo desbalanceó en la acción, pero cayó mal. Lo hizo de espalda.

No se pudo levantar más y el cuerpo médico ruso debió ingresar en el terreno de juego para atenderlo. No pudo continuar y su lugar lo ocupó Vyacheslav Karavayev. Mario Fernandes salió estabilizado en una camilla y luego lo trasladaron a un centro asistencial.

#EURO2020 #FINRUS

😱😱 HD 🎥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BSM26F_

🎥 snap chat | https://t.co/EH9gsBN5Bt pic.twitter.com/7OSyAy45D0

— EURO ADNAN (@EURO2020___) June 16, 2021