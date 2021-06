Inglaterra debuta con victoria en la Eurocopa al vencer 1-0 a Croacia en Wembley

El extremo del Manchester City Raheem Sterling fue el autor de la única diana del partido (57), aprovechando un buen servicio del centrocampista del Leeds Kalvin Phillips.

La décima fue la buena para los ingleses, que hasta este domingo nunca habían ganado en su estreno en una Eurocopa.

A los dirigidos por Gareth Southgate les costó imponer en el marcador el dominio que estaban mostrando sobre el césped frente a una decepcionante Croacia, hasta que apareció Sterling para poner a los ‘Three Lions’ por delante en la segunda parte en el soleado Wembley.

El primer gol del futbolista de 26 años en un gran torneo internacional -era su décimo tercer partido- fue la respuesta perfecta a los que criticaban que Southgate le pusiera en el once inicial por delante de Jack Grealish.

Sterling mantiene una complicada relación con los aficionados de Inglaterra después de ser criticado por su mal rendimiento en la Eurocopa-2016.

En la reválida de la semifinal del Mundial-2018 que acabó llevándose Croacia, Inglaterra lamentó su falta de acierto este domingo hasta que Sterling acudió al rescate.

El tanto del jugador ‘citizen’ alivió la tensión en Wembley y dio inicio a los cánticos “Football’s coming home” (el futbol viene a casa) en la grada.

⏰ RESULT ⏰

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling nets as England win EURO opener for first time

🇭🇷 Croatia lose first group game in this tournament for first time

🤔 Who impressed you most? #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021