Inglaterra busca convertirse en sede de la fase final de la Liga de Naciones, que se disputará del 9 al 13 de junio, y ya registró formalmente su interés ante la Uefa, según informó la cadena británica BBC.

España y Francia también han manifestado su interés en organizar las rondas decisivas del torneo, que incluirán las semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la final.

La Federación Inglesa de Futbol (FA) todavía no ha definido qué estadio utilizaría en caso de ser elegida como anfitriona. Sin embargo, Wembley, en Londres, aparece como la principal alternativa, debido a que estará disponible durante esas fechas.

Desde la creación de la Liga de Naciones, Inglaterra nunca ha organizado la fase final del torneo. En cambio, Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal ya han tenido la oportunidad de recibir los encuentros decisivos.

La candidatura inglesa también llega respaldada por el buen momento de su selección. El equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó este fin de semana a España en el estadio Metropolitano, resultado que le permitió asegurar el primer puesto de su grupo.

Inglaterra conocerá este viernes a su rival para los cuartos de final, que se disputarán en marzo. Entre sus posibles adversarios figuran Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

Una oportunidad para preparar la Eurocopa 2028

Para la FA, organizar la fase final de la Liga de Naciones también representaría una oportunidad para preparar la infraestructura y la logística de cara a la Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido y la República de Irlanda.

La posibilidad de recibir las rondas decisivas del torneo continental permitiría a Inglaterra sumar experiencia organizativa antes de albergar uno de los principales campeonatos del futbol europeo.