Brasil consiguió una contundente goleada frente a Singapur, con Vinícius Júnior como gran protagonista al marcar un triplete en la victoria del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El atacante del Real Madrid encabezó una exhibición ofensiva que también tuvo anotaciones de Endrick, Estevão y Rayan, además de un gol en propia puerta.

La selección brasileña impuso condiciones desde el comienzo y convirtió el encuentro en un monólogo ofensivo. En total, registró 23 remates, 11 de ellos entre los tres palos, y también tuvo tres goles anulados por fuera de juego.

La diferencia entre ambos equipos quedó reflejada desde los primeros minutos. Singapur, ubicada en el puesto 149 del ranking Fifa, tuvo dificultades para contener el talento, la velocidad y la capacidad ofensiva de los brasileños.

El primer tanto llegó al minuto 8, cuando Singapur perdió el balón en la salida y Bruno Guimarães aprovechó para filtrar un pase hacia Vinícius Júnior. El delantero controló, se acomodó y definió con la pierna izquierda para establecer el 0-1.

Seis minutos después, Brasil amplió la ventaja mediante un contragolpe. Vinícius combinó con Endrick, quien quedó frente al guardameta Mahbub y, en lugar de definir, devolvió el balón al atacante del Real Madrid para que marcara su segundo tanto.

El triplete de Vinícius llegó al minuto 20, después de una gran combinación entre Bruno Guimarães, Estevão y el propio delantero, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería.

Endrick también se hizo presente en el marcador, con un potente zurdazo desde el borde del área que sorprendió al guardameta de Singapur y estableció el 0-4 antes del descanso.

Brasil completó la goleada en el complemento

En la segunda mitad, la superioridad brasileña continuó. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Estevão marcó el quinto gol, al aprovechar un rechazo defectuoso de la defensa rival dentro del área.

Brasil siguió generando ocasiones y volvió a encontrar recompensa al minuto 64, cuando Rayan anotó el 0-6 después de recibir un preciso pase de Allan, quien acababa de ingresar al terreno de juego.

La goleada se amplió con un tanto en propia puerta de Suhaimi, que terminó enviando el balón a su portería para establecer el 0-7. Durante el encuentro también se registró el debut con la selección absoluta de André Luiz, quien tuvo participación en los minutos finales.

Vinícius recupera protagonismo con Brasil

Uno de los aspectos más destacados de la victoria fue el rendimiento de Vinícius Júnior, quien terminó la fecha Fifa con cinco goles en dos partidos, después de haber marcado dos tantos frente a Japón.

El atacante del Real Madrid respondió a las críticas sobre su rendimiento y mostró una versión ofensiva determinante, con velocidad, desequilibrio y efectividad frente al arco.

Sin embargo, la goleada ante Singapur, una selección con una diferencia considerable de nivel respecto de Brasil, también deja un contexto que debe tomarse en cuenta al evaluar el rendimiento del equipo.

Para Ancelotti, el resultado representa una victoria contundente y un impulso ofensivo para un combinado brasileño que todavía busca consolidar su funcionamiento y recuperar la confianza después de sus recientes tropiezos internacionales.