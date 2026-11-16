Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), será el candidato de la Uefa para competir por la presidencia de la Fifa en las elecciones del 18 de marzo de 2027, que se celebrarán en Rabat, Marruecos.

La candidatura del dirigente francés fue confirmada este lunes por la Uefa, después de una reunión de su Comité Ejecutivo, en la que recibió el respaldo unánime de las asociaciones nacionales representadas en ese organismo y en el Consejo de la Fifa.

Diallo, quien preside la FFF desde el 2023, buscará convertirse en una alternativa al actual presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien aspira a conseguir un nuevo mandato después de 10 años al frente del máximo organismo del futbol mundial.

Entre los posibles contendientes también figuran el exfutbolista suizo Ramón Vega y el expresidente de la Federación Japonesa de Futbol Kozo Tashima, quienes han manifestado su intención de participar en los comicios.

La UEFA respalda a Philippe Diallo

En un comunicado, la Uefa destacó la trayectoria del dirigente francés, de 63 años, y su experiencia en diferentes estructuras del futbol profesional.

Diallo ha dirigido organizaciones que representan a clubes franceses, ha formado parte de la junta directiva de la liga profesional de ese país y ha trabajado en estructuras de resolución de disputas de la Fifa. En el 2023 asumió la presidencia de la Federación Francesa y se incorporó al Comité Ejecutivo de la Uefa.

El organismo europeo también expresó su preocupación por el rumbo de la Fifa y planteó la necesidad de recuperar la unidad y la confianza entre las federaciones."En un contexto de seria preocupación por el rumbo de la Fifa, las asociaciones nacionales hicieron un llamamiento para renovar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial", señaló la Uefa.

Asimismo, defendió la necesidad de que la Fifa priorice el desarrollo del futbol en todas las regiones, mantenga estándares de gobernanza y trabaje de manera coordinada con sus asociaciones miembro y confederaciones.

La Uefa aseguró que confía en Diallo para asumir ese liderazgo y confirmó que el dirigente aceptó la invitación para competir por la presidencia. Su candidatura deberá recibir la ratificación formal del Comité Ejecutivo de la FFF.

Infantino buscará continuar al frente de la Fifa

Desde el pasado verano, la Uefa ha trabajado para consensuar un candidato alternativo a Infantino, especialmente después de la controversia generada por su propuesta de permitir la participación de inversionistas externos en proyectos relacionados con la Copa del Mundo, mediante el programa Fifa Forward Enterprise (FFE), iniciativa que posteriormente fue retirada.

Por su parte, Infantino buscará la reelección con el respaldo de Sudamérica, África y Asia, después de que esta última región modificara su postura inicial frente a su propuesta.

En Concacaf también surgieron cuestionamientos a su continuidad. El presidente de la confederación, el canadiense Victor Montagliani, llegó a figurar como una posible alternativa de consenso con la Uefa, aunque finalmente optará por buscar su reelección al frente del organismo regional.

¿Cuándo serán las elecciones de la Fifa?

Las elecciones presidenciales están programadas para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso de la Fifa en Rabat, Marruecos. Para participar, los aspirantes necesitan el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro del organismo.

El plazo para presentar candidaturas concluirá el próximo 18 de noviembre, a las 24 horas del horario central europeo (CET). Posteriormente, la Comisión Electoral analizará las postulaciones para determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos.

Con el respaldo de la Uefa, Philippe Diallo se perfila como uno de los principales aspirantes a disputar la presidencia frente a Infantino, en unas elecciones que podrían marcar un nuevo capítulo en la dirección del futbol mundial.