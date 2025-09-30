Inter derrotó 3-0 sin complicaciones a Slavia Praga con doblete de Lautaro Martínez

Por la fecha 2 de la Champions, Inter aplastó con un 3-0 a Slavia Praga. Lautaro Martínez venció al portero rival en dos ocasiones (29′ 1T y 19′ 2T) con ejecuciones de jugada, liderando una jornada para el recuerdo. Denzel Dumfries también contribuyó al festival de goles mediante una jugada al minuto 33’ de la primera parte.

Lautaro Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Inter mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

Alessandro Bastoni se destacó por su sólida defensa. El defensa de Inter tuvo un buen nivel por quitar 2 balones.

El técnico de Inter, Cristian Chivu, propuso una formación 3-5-2 con Yann Sommer en el arco; Yann Bisseck, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Çalhanoglu, Petar Sucic y Federico Dimarco en el medio; y Marcus Thuram y Lautaro Martínez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Jindrich Trpisovsky salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Jindrich Stanek bajo los tres palos; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, David Zima y Hashioka Daiki en defensa; David Doudera, Oscar Dorley, Christos Zafeiris, Michal Sadílek y Lukas Provod en la mitad de cancha; y Vasil Kusej en la delantera.

El árbitro Chris Kavanagh fue el encargado de supervisar el juego en el estadio San Siro.

En la siguiente fecha Inter se enfrentará de visitante ante U. Saint-Gilloise, mientras que Slavia Praga jugará de visitante frente a Atalanta.

Cambios en Inter

65′ 2T – Salió Lautaro Martínez por Francesco Pio Esposito

66′ 2T – Salieron Marcus Thuram por Ange Bonny, Yann Bisseck por Manuel Akanji y Piotr Zielinski por Nicolò Barella

75′ 2T – Salió Denzel Dumfries por Matteo Darmian

Amonestados en Inter:

2′ 2T Yann Bisseck (Conducta antideportiva) y 15′ 2T Lautaro Martínez (Conducta antideportiva)

Cambios en Slavia Praga

45′ 2T – Salieron Vasil Kusej por Tomás Chory y Michal Sadílek por Ivan Schranz

48′ 2T – Salió David Doudera por Youssoupha Mbodji

69′ 2T – Salió Lukas Provod por Muhammed Cham

83′ 2T – Salió Hashioka Daiki por Mojmir Chytil

Amonestado en Slavia Praga: