Inter visita a FK Bodo/Glimt por la llave 7

La previa del choque de FK Bodo/Glimt ante Inter, a disputarse en el estadio Aspmyra Stadion hoy desde las 14:00 horas. El árbitro será Daniel Siebert.

FK Bodo/Glimt e Inter se ven las caras hoy en el estadio Aspmyra Stadion, en el marco de la llave 7 de la Champions. El partido comienza a las 14:00 horas.

Daniel Siebert será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario FK Bodo/Glimt e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

