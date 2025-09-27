Inter vs Slavia Praga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El duelo entre Inter y Slavia Praga correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio San Siro desde las 13:00 horas, el martes 30 de septiembre.

Así llegan Inter y Slavia Praga

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter venció 2-0 a Ajax en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Slavia Praga igualó 2-2 el juego frente a FK Bodo/Glimt..

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2019 – 2020, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Inter.

Próximos partidos de Inter en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 3: vs U. Saint-Gilloise: 21 de octubre – 13:00 horas

Fecha 4: vs Kairat Almaty: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 26 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Liverpool: 9 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Arsenal: 20 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Slavia Praga en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 3: vs Atalanta: 22 de octubre – 13:00 horas

Fecha 4: vs Arsenal: 4 de noviembre – 11:45 horas

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Tottenham: 9 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Barcelona: 21 de enero – 14:00 horas

