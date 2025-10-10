Jamaica cayó derrotada ante Curazao por 2-0

El desempeño Livano Comenencia lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Curazao metió 1 gol.
Kenji Gorré fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Curazao mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Curazao, Dick Advocaat, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Eloy Room en el arco; Shurandy Sambo, Joshua Brenet, Armando Obispo y Jurien Gaari en la línea defensiva; Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juninho Bacuna en el medio; y Jearl Margaritha, Jürgen Locadia y Sontje Hansen en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Steve McClaren salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Andre Blake bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Richard King, Ian Fray y Amarii Bell en defensa; Ethan Pinnock, Bobby Reid y Jonathan Russell en la mitad de cancha; y Tyrese Campbell, Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri en la delantera.
Bryan López Castellanos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.
En la siguiente jornada Curazao se enfrentará de local ante Trinidad y Jamaica disputará el juego de local frente a Bermudas.
Cambios en Curazao
- 45′ 2T – Salió Sontje Hansen por Kenji Gorré
- 57′ 2T – Salió Jearl Margaritha por Tyrese Noslin
- 86′ 2T – Salió Livano Comenencia por Godfried Roemeratoe
- 93′ 2T – Salió Jürgen Locadia por Roshon Van Eijma
Cambios en Jamaica
- 61′ 2T – Salieron Bailey Cadamarteri por Shamar Nicholson y Jonathan Russell por Kaheim Dixon
- 72′ 2T – Salieron Ian Fray por Karoy Anderson y Bobby Reid por Jahshaun Anglin
- 79′ 2T – Salió Tyrese Campbell por Dujuan Richards
Amonestado en Jamaica:
- 14′ 2T Ian Fray (Conducta antideportiva)