Jamaica cayó derrotada ante Curazao por 2-0

Jamaica no la pasó bien en su visita frente a Curazao y perdió 2-0 por la fecha 3 del grupo B en el Ergilio Hato Stadium. El camino hacia la victoria para Curazao comenzó con Livano Comenencia, quien convirtió en el minuto 13 del primer tiempo. Kenji Gorré amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 22 de la segunda etapa.

El desempeño Livano Comenencia lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Curazao metió 1 gol.

Kenji Gorré fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Curazao mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Curazao, Dick Advocaat, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Eloy Room en el arco; Shurandy Sambo, Joshua Brenet, Armando Obispo y Jurien Gaari en la línea defensiva; Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juninho Bacuna en el medio; y Jearl Margaritha, Jürgen Locadia y Sontje Hansen en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Steve McClaren salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Andre Blake bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Richard King, Ian Fray y Amarii Bell en defensa; Ethan Pinnock, Bobby Reid y Jonathan Russell en la mitad de cancha; y Tyrese Campbell, Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri en la delantera.

Bryan López Castellanos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.

En la siguiente jornada Curazao se enfrentará de local ante Trinidad y Jamaica disputará el juego de local frente a Bermudas.

Cambios en Curazao

45′ 2T – Salió Sontje Hansen por Kenji Gorré

57′ 2T – Salió Jearl Margaritha por Tyrese Noslin

86′ 2T – Salió Livano Comenencia por Godfried Roemeratoe

93′ 2T – Salió Jürgen Locadia por Roshon Van Eijma

Cambios en Jamaica

61′ 2T – Salieron Bailey Cadamarteri por Shamar Nicholson y Jonathan Russell por Kaheim Dixon

72′ 2T – Salieron Ian Fray por Karoy Anderson y Bobby Reid por Jahshaun Anglin

79′ 2T – Salió Tyrese Campbell por Dujuan Richards

Amonestado en Jamaica: