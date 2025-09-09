Jamaica deja a Trinidad en cero con un triunfo 2-0

La figura del partido fue Bailey Cadamarteri. El volante de Jamaica metió 1 gol.
Jonathan Russell también jugó un buen partido. El volante de Jamaica metió 1 gol.
El estratega de Jamaica, Steve McClaren, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Jahmali Waite en el arco; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Damion Lowe y Richard King en la línea defensiva; Isaac Hayden, Tyrese Campbell, Jonathan Russell, Kasey Palmer y Bailey Cadamarteri en el medio; y Renaldo Cephas en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Dwight Yorke salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Denzil Smith bajo los tres palos; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Kobi Henry y Noah Powder en defensa; Dante Sealy, Wayne Frederick II, Andre Rampersad y Tyrese Spicer en la mitad de cancha; y Levi García y Steffen Yeates en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Independence Park fue Mario Escobar Toca.
Para la siguiente fecha, Jamaica actuará de visitante frente a Curazao, mientras que Trinidad visitará a Bermudas.
Cambios en Jamaica
- 52′ 2T – Salieron Kasey Palmer por Karoy Anderson y Tyrese Campbell por Kaheim Dixon
- 76′ 2T – Salieron Bailey Cadamarteri por Shamar Nicholson y Jonathan Russell por Jahshaun Anglin
- 79′ 2T – Salió Renaldo Cephas por Mason Holgate
Amonestados en Jamaica:
- 23′ 1T Kasey Palmer, 42′ 1T Isaac Hayden, 42′ 2T Kaheim Dixon y 49′ 2T Dexter Lembikisa
Cambios en Trinidad
- 64′ 2T – Salió Steffen Yeates por Nathaniel James
- 65′ 2T – Salió Dante Sealy por Ryan Telfer
- 72′ 2T – Salieron Wayne Frederick II por Jackie Jerrin y Levi García por Justin Obikwu
- 74′ 2T – Salió Tyrese Spicer por Kaile Auvray