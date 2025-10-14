Jamaica fue contundente y goleó 4-0 a Bermudas

Durante la fecha 4 del grupo B , Jamaica obtuvo una cómoda victoria en el National Stadium y aplastó a Bermudas con un marcador 4-0. Bobby Reid (26′ 1T), Shamar Nicholson (35′ 1T), Dujuan Richards (32′ 2T) y Dante Leverock (24′ 1T, en contra) fueron los autores del aplastante triunfo del equipo local.

Bobby Reid se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Jamaica metió 1 gol.

Shamar Nicholson fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Jamaica marcó 1 gol.

El técnico de Jamaica, Steve McClaren, propuso una formación 4-4-2 con Andre Blake en el arco; Dexter Lembikisa, Ethan Pinnock, Richard King y Gregory Leigh en la línea defensiva; Kaheim Dixon, Bobby Reid, Shamar Nicholson y Isaac Hayden en el medio; y Renaldo Cephas y Kasey Palmer en el ataque.

Por su parte, el equipo de Michael Findlay salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Dale Eve bajo los tres palos; Roger Lee, Dante Leverock, Harry Twite y Justin Donawa en defensa; Kane Crichlow, Reggie Lambe, Keziah Martin, Lejaun Simmons y Enrique Russell en la mitad de cancha; y Djair Parfitt en la delantera.

El árbitro Reon Radix fue el encargado de supervisar el juego en el National Stadium.

En la siguiente fecha Jamaica se enfrentará de visitante ante Trinidad, mientras que Bermudas jugará de local frente a Curazao.

Cambios en Jamaica

60′ 2T – Salió Kasey Palmer por Jonathan Russell

61′ 2T – Salió Kaheim Dixon por Dujuan Richards

72′ 2T – Salieron Renaldo Cephas por Tyrese Campbell y Bobby Reid por Karoy Anderson

80′ 2T – Salió Dexter Lembikisa por Ian Fray

Cambios en Bermudas

45′ 2T – Salió Enrique Russell por David Jones

66′ 2T – Salieron Roger Lee por Aunde Todd y Lejaun Simmons por Deniche Hill

73′ 2T – Salieron Djair Parfitt por Zeiko Lewis y Harry Twite por Julian Carpenter

Amonestados en Bermudas: