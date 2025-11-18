Jamaica no pudo con Curazao y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 6 del grupo B , Jamaica y Curazao igualaron 0-0.

El desempeño Jurien Gaari lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Curazao fue importante .

Otro jugador que tuvo gran partido fue Andre Blake. El portero de Jamaica fue protagonista frente a Curazao.

El DT de Jamaica, Steve McClaren, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Andre Blake en el arco; Dexter Lembikisa, Richard King, Ethan Pinnock y Gregory Leigh en la línea defensiva; Ian Fray, Isaac Hayden y Bobby Reid en el medio; y Demarai Gray, Shamar Nicholson y Renaldo Cephas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Dean Gorré salió con una disposición táctica 4-3-3 con Eloy Room bajo los tres palos; Sherel Floranus, Armando Obispo, Roshon Van Eijma y Shurandy Sambo en defensa; Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Leandro Bacuna en la mitad de cancha; y Kenji Gorré, Jürgen Locadia y Sontje Hansen en la delantera.

Iván Bárton Cisneros fue el árbitro escogido para el partido en el National Stadium.

Cambios en Jamaica

57′ 2T – Salió Demarai Gray por Kaheim Dixon

62′ 2T – Salió Ian Fray por Jonathan Russell

76′ 2T – Salió Dexter Lembikisa por Dujuan Richards

77′ 2T – Salió Bobby Reid por Bailey Cadamarteri

Amonestados en Jamaica:

15′ 2T Ian Fray (Conducta antideportiva), 37′ 2T Jonathan Russell (Discutir con un rival) y 46′ 2T Richard King (Conducta antideportiva)

Expulsado en Jamaica:

44′ 2T Jonathan Russell (Roja por doble amarilla)

Cambios en Curazao

68′ 2T – Salió Kenji Gorré por Jeremy Antonisse

80′ 2T – Salió Sontje Hansen por Jurien Gaari

91′ 2T – Salió Jürgen Locadia por Jordi Paulina

Amonestados en Curazao: