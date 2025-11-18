Jamaica no pudo con Curazao y empataron sin goles

El desempeño Jurien Gaari lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Curazao fue importante .
Otro jugador que tuvo gran partido fue Andre Blake. El portero de Jamaica fue protagonista frente a Curazao.
El DT de Jamaica, Steve McClaren, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Andre Blake en el arco; Dexter Lembikisa, Richard King, Ethan Pinnock y Gregory Leigh en la línea defensiva; Ian Fray, Isaac Hayden y Bobby Reid en el medio; y Demarai Gray, Shamar Nicholson y Renaldo Cephas en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Dean Gorré salió con una disposición táctica 4-3-3 con Eloy Room bajo los tres palos; Sherel Floranus, Armando Obispo, Roshon Van Eijma y Shurandy Sambo en defensa; Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Leandro Bacuna en la mitad de cancha; y Kenji Gorré, Jürgen Locadia y Sontje Hansen en la delantera.
Iván Bárton Cisneros fue el árbitro escogido para el partido en el National Stadium.
Cambios en Jamaica
- 57′ 2T – Salió Demarai Gray por Kaheim Dixon
- 62′ 2T – Salió Ian Fray por Jonathan Russell
- 76′ 2T – Salió Dexter Lembikisa por Dujuan Richards
- 77′ 2T – Salió Bobby Reid por Bailey Cadamarteri
Amonestados en Jamaica:
- 15′ 2T Ian Fray (Conducta antideportiva), 37′ 2T Jonathan Russell (Discutir con un rival) y 46′ 2T Richard King (Conducta antideportiva)
Expulsado en Jamaica:
- 44′ 2T Jonathan Russell (Roja por doble amarilla)
Cambios en Curazao
- 68′ 2T – Salió Kenji Gorré por Jeremy Antonisse
- 80′ 2T – Salió Sontje Hansen por Jurien Gaari
- 91′ 2T – Salió Jürgen Locadia por Jordi Paulina
Amonestados en Curazao:
- 37′ 2T Jeremy Antonisse (Discutir con un rival) y 51′ 2T Godfried Roemeratoe (Conducta antideportiva)