Jamaica vs Bermudas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B

El duelo entre Jamaica y Bermudas correspondiente a la fecha 4 del grupo B se disputará en el National Stadium desde las 18:00 horas, el martes 14 de octubre.

Así llegan Jamaica y Bermudas

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Curazao. Con 4 partidos ganados en las últimas jornadas, la fecha previa tuvo una derrota. En esos cotejos, le han hecho 2 goles y ha marcado 10.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

A Bermudas no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Trinidad. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 9 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Jamaica.

Horario Jamaica y Bermudas, según país