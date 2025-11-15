Jamaica vs Curazao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo B

Así llegan Jamaica y Curazao
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
Jamaica terminó con un empate en 1 frente a Trinidad en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 11 a favor.
Últimos resultados de Curazao en partidos
Curazao venció 7-0 a Bermudas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 13 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Curazao sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
Horario Jamaica y Curazao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas