Jamaica vs Curazao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo B

Por la fecha 6 del grupo B , Curazao y Jamaica se enfrentan el martes 18 de noviembre desde las 19:00 horas, en el National Stadium.

Así llegan Jamaica y Curazao

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica terminó con un empate en 1 frente a Trinidad en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 11 a favor.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao venció 7-0 a Bermudas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 13 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Curazao sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Horario Jamaica y Curazao, según país