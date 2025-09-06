Jamaica vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B

Deportes

Jamaica vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B

Palpitamos la previa del choque entre Jamaica y Trinidad. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

|

El cotejo entre Jamaica y Trinidad, por la fecha 2 del grupo B , se jugará el próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el Independence Park.

Así llegan Jamaica y Trinidad

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica logró un triunfo por 4-0 ante Bermudas.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad viene de empatar 0-0 ante Curazao..

Horario Jamaica y Trinidad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS