Jamaica vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B

Así llegan Jamaica y Trinidad
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
Jamaica logró un triunfo por 4-0 ante Bermudas.
Últimos resultados de Trinidad en partidos
Trinidad viene de empatar 0-0 ante Curazao..
Horario Jamaica y Trinidad, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas