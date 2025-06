Jamal Musiala y Michael Olise se lucen en goleada de Bayern Múnich

B. Múnich le dio una lección de fútbol a Auckland C. y conquistó una victoria incontestable de 10 a 0 frente a Auckland C.. Los goles del partido para el local los anotaron Kingsley Coman (5′ 1T y 20′ 1T), Sacha Boey (17′ 1T), Michael Olise (19′ 1T y 47′ 1T), Thomas Müller (44′ 1T y 43′ 2T) y Jamal Musiala, que convirtió un Hat-Trick (21′ 2T, 27′ 2T, de penal y 37′ 2T).

Michael Olise hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 19 de la primera etapa. Después de una jugada individual sobre la derecha, el volante la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Jamal Musiala fue la figura del partido. El mediocampista de Bayern Múnich fue el autor de 3 goles, acertó 21 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 5 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Michael Olise. El mediocampista de Bayern Múnich fue el autor de 2 goles, acertó 36 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de B. Múnich, Vincent Kompany, planteó una estrategia 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Sacha Boey, Josip Stanisic, Jonathan Tah y Raphaël Guerreiro en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Thomas Müller y Kingsley Coman en el medio; y Harry Kane en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ivan Vicelich se pararon con un esquema 5-4-1 con Conor Tracey bajo los tres palos; Regont Murati, Nikko Boxall, Michael Den Heijer, Adam Mitchell y Nathan Lobo en defensa; David Yoo, Mario Ilich, Gerard Garriga y Dylan Manickum en la mitad de cancha; y Myer Bevan en la delantera.

El árbitro Issa Sy fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha B. Múnich recibirá a Boca Juniors y Auckland C. jugará de visitante frente a Benfica en el estadio Inter and Co Stadium.

Cambios en Bayern Múnich

45′ 2T – Salieron Michael Olise por Lennart Karl y Kingsley Coman por Serge Gnabry

59′ 2T – Salieron Raphaël Guerreiro por Dayot Upamecano y Harry Kane por Jamal Musiala

81′ 2T – Salió Josip Stanisic por Adam Aznou

Cambios en Auckland City