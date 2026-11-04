Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles Jesús Owono, portero del FC Andorra, después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, quien sufrió un fuerte impacto durante una acción protagonizada por ambos futbolistas en el partido disputado el lunes.

El guardameta, originario de Bata, Guinea Ecuatorial, expresó sus condolencias a la familia del delantero madrileño mediante un comunicado difundido por el club andorrano. De Miguel falleció en un hospital de Tenerife horas después de resultar gravemente lesionado durante el encuentro. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", manifestó Owono.

El FC Andorra continúa profundamente afectado por el fallecimiento del delantero, ocurrido después de una acción en la que Owono impactó al jugador durante los minutos de reposición del encuentro entre ambos equipos.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", añadió el guardameta.

Owono también aseguró que afrontará las consecuencias que puedan derivarse de lo sucedido, aunque reconoció que, por ahora, su atención está centrada en la pérdida del futbolista.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Por último, el FC Andorra solicitó en su comunicado "la máxima sensibilidad y respeto" ante el fallecimiento del jugador del Tenerife.