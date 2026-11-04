Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

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Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, admite atravesar los días más difíciles de su vida tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 03/11/2026.- Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, realizada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que ocupaba el jugador. EFE/ Alberto Valdés

Jesús Owono habla tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.(Foto Prensa Libre: EFE).

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles Jesús Owono, portero del FC Andorra, después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, quien sufrió un fuerte impacto durante una acción protagonizada por ambos futbolistas en el partido disputado el lunes.

El guardameta, originario de Bata, Guinea Ecuatorial, expresó sus condolencias a la familia del delantero madrileño mediante un comunicado difundido por el club andorrano. De Miguel falleció en un hospital de Tenerife horas después de resultar gravemente lesionado durante el encuentro. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", manifestó Owono.

El FC Andorra continúa profundamente afectado por el fallecimiento del delantero, ocurrido después de una acción en la que Owono impactó al jugador durante los minutos de reposición del encuentro entre ambos equipos.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", añadió el guardameta.

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Owono también aseguró que afrontará las consecuencias que puedan derivarse de lo sucedido, aunque reconoció que, por ahora, su atención está centrada en la pérdida del futbolista.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Por último, el FC Andorra solicitó en su comunicado "la máxima sensibilidad y respeto" ante el fallecimiento del jugador del Tenerife.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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