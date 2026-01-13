Joao Cancelo regresa al Barcelona: “Cuando Deco me llamó dije que iba a esperar al Barça”

El lateral portugués Joao Cancelo, quien este martes firmó su contrato con el Barcelona, aseguró que no dudó en esperar la propuesta del club catalán tras recibir la llamada del director deportivo Anderson Luis de Souza “Deco”. El defensor vuelve al conjunto azulgrana como cedido hasta el final de la temporada.

El futbolista fue presentado con más de cuatro horas de retraso respecto al horario previsto, debido a que faltaban documentos por firmar con el Al-Hilal de Arabia Saudita, club que posee sus derechos, para completar la operación.

“He tenido mucha ansiedad porque estaba esperando los papeles y no llegaban. Al final, todo salió bien. Tenía muchas ganas de empezar”, expresó Cancelo. El jugador reveló que su regreso se fraguó tras la llamada de Deco, quien mostró interés en ficharlo tras la baja prolongada del central Andreas Christensen.

“Hablé con el Al-Hilal, y me dijeron que existía la posibilidad de salir. Tenía otros clubes interesados, pero cuando Deco me llamó, decidí esperar al Barça. Les dije a todos que era mi primera opción”, explicó.

En busca de títulos

El internacional portugués, de 31 años, regresa al club con la intención de “disfrutar, ayudar e intentar ganar” los títulos que no consiguió en su primera etapa con el Barcelona, bajo la dirección de Xavi Hernández.

“El Barça es un club ganador, vive de los títulos. Los jóvenes han crecido, la plantilla está más fuerte respecto a cuando estuve aquí”, valoró Cancelo, quien también expresó su ilusión por jugar en el Spotify Camp Nou, algo que no pudo hacer durante la temporada 2023-2024 debido a las obras de remodelación.

“Estoy listo para jugar”

Cancelo llega como cedido desde el fútbol saudí para suplir la baja de Christensen. En esta temporada ha disputado solo seis partidos, luego de una lesión que impidió su inscripción en la lista de extranjeros del Al-Hilal.

“Físicamente me siento bien. Me lesioné y en septiembre me quitaron de la lista. He entrenado con el equipo y estoy listo para jugar”, aseguró. El portugués podrá desempeñarse como lateral izquierdo o derecho, y deberá competir por un lugar con Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Alejandro Balde.

Hay lugares que nunca se olvidan.

Bienvenido de nuevo al Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/m16iA067Tc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2026

“Vengo a ganarme mi espacio. Voy a entrenar para jugar. Sé que lo están haciendo muy bien, pero me gustan los retos”, afirmó. Joao Cancelo portará el dorsal 2, el mismo número que utilizó en su primera etapa (2023-2024) con el conjunto azulgrana, al que dijo tenerle “un cariño especial”.