Joe Campbell mantiene vivo el sueño de Costa Rica de asistir al Mundial de Qatar

Con este resultado, Costa Rica llegó a 16 puntos y se mete de lleno en la pelea por clasificar al Mundial de Catar 2022 con tres jornadas por disputar en marzo próximo, dos de ellos en casa ante Estados Unidos y Canadá, y otro en los pagos de El Salvador.

El primer tiempo fue dominado ampliamente por una selección de Jamaica que dispuso de al menos tres ocasiones claras de gol que fueron conjuradas por el portero Keylor Navas, siempre salvador en el marco costarricense.

La primera fue un remate de Reid que Navas tapó con un achique al minuto 25, y luego vinieron otros dos achiques salvadores frente al goleador del West Ham United inglés, Michail Antonio.

Con defensa reforzada y amparada en Navas, la selección de Costa Rica intentó armar alguna jugada de contragolpe y estuvo a punto de abrir el marcador en una jugada por la izquierda de Gerson Torres, quien centró al área donde Joel Campbell apareció solo en el área pero remató flojo a manos del portero Andre Blake.

Esa fue la única ocasión de una Costa Rica que en el primer tiempo no tuvo la pelota y careció de generación de fútbol ofensivo, como ha sido la tónica a lo largo de la eliminatoria para el equipo dirigido por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

