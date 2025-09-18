Jonathan Burkardt impulsó la victoria de Eintracht Frankfurt frente a Galatasaray con dos goles

El protagonismo de Jonathan Burkardt lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Eintracht Frankfurt mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.
También fue clave en el estadio Deutsche Bank Park, Can Uzun. El volante de Eintracht Frankfurt se destacó frente a Galatasaray ya que convirtió 1 gol, dio 15 pases correctos y pateó 3 veces al arco.
A los 40 minutos del primer tiempo, el delantero de Galatasaray Yunus Akgün dejó en ridículo con un estupendo caño a Ritsu Doan, volante de Eintracht Frankfurt.
El entrenador de E. Frankfurt, Dino Toppmoller, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Michael Zetterer en el arco; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en la línea defensiva; Hugo Larsson, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun y Ansgar Knauff en el medio; y Jonathan Burkardt en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Okan Buruk se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Rolland Sallai, Wilfried Singo, Dávinson Sánchez y Eren Elmali en defensa; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz en la mitad de cancha; y Yunus Akgün en la delantera.
El partido en el estadio Deutsche Bank Park fue dirigido por el árbitro Marco Guida.
Por la próxima fecha, E. Frankfurt visitará a Atlético de Madrid. Por otro lado, Galatasaray recibirá a Liverpool.
Cambios en Eintracht Frankfurt
- 71′ 2T – Salieron Jonathan Burkardt por Elye Wahi y Can Uzun por Jean Bahoya
- 78′ 2T – Salió Hugo Larsson por Ellyes Skhiri
- 79′ 2T – Salió Robin Koch por Aurele Amenda
- 83′ 2T – Salió Ritsu Doan por Michy Batshuayi
Amonestado en Eintracht Frankfurt:
- 4′ 1T Jonathan Burkardt (Conducta antideportiva)
Cambios en Galatasaray
- 54′ 2T – Salió Mario Lemina por Mauro Icardi
- 66′ 2T – Salieron Leroy Sane por Ahmed Kutucu, Ilkay Gündogan por Gabriel Sara y Eren Elmali por Ismail Jakobs
- 77′ 2T – Salió Yunus Akgün por Kaan Ayhan
Amonestado en Galatasaray:
- 4′ 2T Okan Buruk (Insultar o desaprobar al árbitro)