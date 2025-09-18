Jonathan Burkardt impulsó la victoria de Eintracht Frankfurt frente a Galatasaray con dos goles

Jonathan Burkardt brilló en la arrolladora victoria 5 a 1 de E. Frankfurt sobre Galatasaray, en el marco de la fecha 1 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Can Uzun (46′ 1T), Jonathan Burkardt (49′ 1T y 20′ 2T), Ansgar Knauff (29′ 2T) y Dávinson Sánchez (36′ 1T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Yunus Akgün (7′ 1T). Un momento destacado del partido fue el gol de Yunus Akgün en el minuto 7 del primer tiempo. El delantero anotó en la red rival un golazo justo en el palo izquierdo del arquero, con una jugada individual sobre la izquierda.

El protagonismo de Jonathan Burkardt lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Eintracht Frankfurt mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.

También fue clave en el estadio Deutsche Bank Park, Can Uzun. El volante de Eintracht Frankfurt se destacó frente a Galatasaray ya que convirtió 1 gol, dio 15 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

A los 40 minutos del primer tiempo, el delantero de Galatasaray Yunus Akgün dejó en ridículo con un estupendo caño a Ritsu Doan, volante de Eintracht Frankfurt.

El entrenador de E. Frankfurt, Dino Toppmoller, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Michael Zetterer en el arco; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en la línea defensiva; Hugo Larsson, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun y Ansgar Knauff en el medio; y Jonathan Burkardt en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Okan Buruk se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Rolland Sallai, Wilfried Singo, Dávinson Sánchez y Eren Elmali en defensa; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz en la mitad de cancha; y Yunus Akgün en la delantera.

El partido en el estadio Deutsche Bank Park fue dirigido por el árbitro Marco Guida.

Por la próxima fecha, E. Frankfurt visitará a Atlético de Madrid. Por otro lado, Galatasaray recibirá a Liverpool.

Cambios en Eintracht Frankfurt

71′ 2T – Salieron Jonathan Burkardt por Elye Wahi y Can Uzun por Jean Bahoya

78′ 2T – Salió Hugo Larsson por Ellyes Skhiri

79′ 2T – Salió Robin Koch por Aurele Amenda

83′ 2T – Salió Ritsu Doan por Michy Batshuayi

Amonestado en Eintracht Frankfurt:

4′ 1T Jonathan Burkardt (Conducta antideportiva)

Cambios en Galatasaray

54′ 2T – Salió Mario Lemina por Mauro Icardi

66′ 2T – Salieron Leroy Sane por Ahmed Kutucu, Ilkay Gündogan por Gabriel Sara y Eren Elmali por Ismail Jakobs

77′ 2T – Salió Yunus Akgün por Kaan Ayhan

Amonestado en Galatasaray: