Jordi Paulina anotó un doblete en la goleada 7-0 de Curazao a Bermudas

Arjany Martha fue la figura del partido. El zaguero de Curazao fue importante por anotar 1 gol.
También fue importante Jordi Paulina. El delantero de Curazao marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.
El director técnico de Bermudas, Michael Findlay, planteó una estrategia 4-5-1 con Dale Eve en el arco; Logan Jimenez, Dante Leverock, Harry Twite y Lejaun Simmons en la línea defensiva; Aunde Todd, Keziah Martin, Zeiko Lewis, Reggie Lambe y Enrique Russell en el medio; y Djair Parfitt en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Dick Advocaat se pararon con un esquema 4-3-3 con Eloy Room bajo los tres palos; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Roshon Van Eijma y Sherel Floranus en defensa; Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juninho Bacuna en la mitad de cancha; y Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré en la delantera.
El árbitro Mary Penso fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Bermudas visitará a Trinidad y Curazao jugará de visitante frente a Jamaica en el estadio National Stadium.
Cambios en Bermudas
- 45′ 2T – Salieron Dale Eve por Detre Bell y Gervane Kastaneer por Jordi Paulina
- 60′ 2T – Salió Aunde Todd por Roger Lee
Amonestados en Bermudas:
- 9′ 1T Zeiko Lewis y 12′ 2T Dante Leverock
Cambios en Curazao
- 65′ 2T – Salió Livano Comenencia por Arjany Martha
Amonestado en Curazao:
- 35′ 1T Sontje Hansen