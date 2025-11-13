Jordi Paulina anotó un doblete en la goleada 7-0 de Curazao a Bermudas

Por la fecha 5 del grupo B , Jordi Paulina la rompió y convirtió dos tantos en el triunfo de Curazao por 7-0 sobre Bermudas. Los goles de visitante los hicieron Leandro Bacuna (6′ 1T, de penal), Juninho Bacuna (32′ 1T), Jordi Paulina (3′ 2T, de penal y 18′ 2T), Sontje Hansen (14′ 2T), Arjany Martha (37′ 2T) y Roshon Van Eijma (47′ 2T).

Arjany Martha fue la figura del partido. El zaguero de Curazao fue importante por anotar 1 gol.

También fue importante Jordi Paulina. El delantero de Curazao marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

El director técnico de Bermudas, Michael Findlay, planteó una estrategia 4-5-1 con Dale Eve en el arco; Logan Jimenez, Dante Leverock, Harry Twite y Lejaun Simmons en la línea defensiva; Aunde Todd, Keziah Martin, Zeiko Lewis, Reggie Lambe y Enrique Russell en el medio; y Djair Parfitt en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Dick Advocaat se pararon con un esquema 4-3-3 con Eloy Room bajo los tres palos; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Roshon Van Eijma y Sherel Floranus en defensa; Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juninho Bacuna en la mitad de cancha; y Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré en la delantera.

El árbitro Mary Penso fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Bermudas visitará a Trinidad y Curazao jugará de visitante frente a Jamaica en el estadio National Stadium.

Cambios en Bermudas

45′ 2T – Salieron Dale Eve por Detre Bell y Gervane Kastaneer por Jordi Paulina

60′ 2T – Salió Aunde Todd por Roger Lee

Amonestados en Bermudas:

9′ 1T Zeiko Lewis y 12′ 2T Dante Leverock

Cambios en Curazao

65′ 2T – Salió Livano Comenencia por Arjany Martha

Amonestado en Curazao: