Jorge de Frutos impulsó la victoria 3-0 de Rayo Vallecano frente a Levante con dos goles

Rayo se llevó un merecido triunfo en el estadio Ciutat de València, durante la fecha 9 de la Liga. Jorge de Frutos demostró un gran juego al marcar dos goles de jugada, ambos en el primer tiempo, (11′ y 24′), desempeñando un papel clave en la actuación colectiva de su equipo. Álvaro García se unió al espectáculo goleador en el minuto 19 de la segunda mitad con una anotación.

El protagonismo de Jorge de Frutos lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Rayo Vallecano metió 2 goles, efectuó 13 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Pep Chavarría también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Rayo Vallecano fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de Levante, Julián Calero, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Manu Sánchez en la línea defensiva; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga y Roger Brugué en el medio; y Etta Eyong y Iván Romero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Pedro Díaz y Fran Pérez en la mitad de cancha; y Alexandre Alemão en la delantera.

El partido en el estadio Ciutat de València fue dirigido por el árbitro Miguel Sesma Espinosa.

Por la próxima fecha, los Granotes visitarán a Mallorca. Por otro lado, Rayo recibirá a Alavés.

El local está en el décimo cuarto puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Levante

73′ 2T – Salieron Carlos Álvarez por Pablo Martínez, Roger Brugué por Carlos Espí, Unai Vencedor por Jon Olasagasti y Etta Eyong por Goduine Koyalipou

Cambios en Rayo Vallecano