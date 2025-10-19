Jorge de Frutos impulsó la victoria 3-0 de Rayo Vallecano frente a Levante con dos goles

El protagonismo de Jorge de Frutos lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Rayo Vallecano metió 2 goles, efectuó 13 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Pep Chavarría también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Rayo Vallecano fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.
El entrenador de Levante, Julián Calero, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Manu Sánchez en la línea defensiva; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga y Roger Brugué en el medio; y Etta Eyong y Iván Romero en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Pedro Díaz y Fran Pérez en la mitad de cancha; y Alexandre Alemão en la delantera.
El partido en el estadio Ciutat de València fue dirigido por el árbitro Miguel Sesma Espinosa.
Por la próxima fecha, los Granotes visitarán a Mallorca. Por otro lado, Rayo recibirá a Alavés.
El local está en el décimo cuarto puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.
Cambios en Levante
- 73′ 2T – Salieron Carlos Álvarez por Pablo Martínez, Roger Brugué por Carlos Espí, Unai Vencedor por Jon Olasagasti y Etta Eyong por Goduine Koyalipou
Cambios en Rayo Vallecano
- 62′ 2T – Salieron Alexandre Alemão por Isaac Palazón y Unai López por Álvaro García
- 74′ 2T – Salieron Fran Pérez por Luis Alfonso Espino y Jorge de Frutos por Pathé Ciss
- 81′ 2T – Salieron Nobel Mendy por Gerard Gumbau y Matías Moreno por José Luis Morales