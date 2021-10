Jugadoras afganas vuelven al campo de futbol en Portugal

Con ella se acercaron a la emblemática Torre de Belén lisboeta y entrenaron junto a jugadoras sub-16 del Benfica.

En Portugal está también en estos días Zarifa Ghafari, exalcaldesa y activista afgana, que se ha reunido, entre otros, con el alcalde de Cascais, Carlos Carreiras, y que apuesta por la negociación para resolver el problema de Afganistán.

La voz de Zarifa “merece ser oída, tiene que ser oída. No podemos dejar que el drama de los afganos sea apenas una noticia en la televisión”, señaló el alcalde luso tras conocerla.

Futebol Feminino: Farkhunda Muhtaj, capitã da seleção do Afeganistão, passou a manhã desta sexta-feira com a equipa do SL Benfica. pic.twitter.com/qZFrZFz1UH

Portugal es uno de los países europeos que ha mostrado su disposición a acoger a refugiados afganos y tiene capacidad para recibir a más de 200.

After six months away from the pitch, the Afghan girls national football team has finally started playing again in Lisbon, where they have been granted asylum, and hope to join local teams 👇 pic.twitter.com/miDi8mFqB1

La pasada semana, 41 afganos llegaron a Portugal procedentes de Atenas y, según medios locales, otros tantos lo harán en los próximos días.

So humbled to share that we have successfully evacuated 80 members of the Afghanistan Youth Women’s National Team along with their family members to @Cristiano Ronaldo’s nation of Portugal.

So thankful to work with such amazing leaders on this mission. https://t.co/XlOBjnkIBY

— Farkhunda Muhtaj (@FarkhundaMuhtaj) September 21, 2021