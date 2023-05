Jugadores y público del Real Madrid arropan a Vinicius en el Bernabéu en la victoria contra el Rayo

“Todo el mundo del deporte se está volcando con estos actos, no deberían permitirse (los insultos racistas), deberíamos todos mejorar y que no pase“, dijo el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, tras el partido a Movistar+.

El propio Vinicius, fuera de la convocatoria por unas molestias en la rodilla, salió al campo a recibir los aplausos de una afición, que coreó su nombre en el minuto 20 coincidiendo con su número, antes de ver el partido desde el palco de honor junto al presidente Florentino Pérez.

A pesar de no estar en el campo, Vinicius centró los focos en un partido, en el que el Real Madrid, recuperó el segundo puesto liguero a la espera de lo que haga este miércoles el Atlético de Madrid frente al Espanyol.

Los merengues empezaron sufriendo los embates del Rayo, que trataba de apurar sus últimas opciones de alcanzar un puesto europeo, pero a la media hora, se adelantaron con polémica.

En un bote neutral en el centro del campo, Kroos fue más rápido, pasó sobre Benzema que, tras pared con Valverde, regateó al meta Stole Dimitrievski para hacer el 1-0 (31).

El francés, segundo mejor goleador liguero con 18 tantos, volvía a reencontrarse con el gol por primera vez desde el 12 de abril.

Con el marcador a favor, el equipo blanco tomó las riendas del partido frente a un Rayo Vallecano, que tras el descanso inquietó poco la portería defendida por Thibaut Courtois.

Dani Carvajal pudo hacer el segundo en un remate en el segundo palo, pero su tiro se fue alto (56) y cuando parecía que el partido discurría tranquilamente hacia la victoria merengue apareció Raúl de Tomás.

El atacante del Rayo soltó un tiro en el área que se coló en la portería blanca (84), pero casi sobre la campana Rodrygo, en funciones de Vinicius este miércoles, disparó desde la frontal para hacer el 2-1 (89).

El joven extremo brasileño no dudó en levantar el puño derecho en alto como señal de apoyo a su compatriota para celebrar el tanto de la victoria merengue.

El triunfo permite al equipo blanco seguir peleando por el segundo puesto liguero, a falta de seis puntos por disputarse.

We are all @ViniJr. Enough is enough. pic.twitter.com/kLG5pITaN1

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 24, 2023