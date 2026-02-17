Juventus se enfrentará a Galatasaray por la llave 2

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2013 – 2014, y Galatasaray sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El encuentro será supervisado por Danny Makkelie, el juez encargado.
Próximo partido de Galatasaray en UEFA – Champions League 2025-2026
- Llave 2: vs Juventus: 25 de febrero – 14:00 horas
Próximo partido de Juventus en UEFA – Champions League 2025-2026
- Llave 2: vs Galatasaray: 25 de febrero – 14:00 horas
Horario Galatasaray y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas