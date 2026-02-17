Juventus se enfrentará a Galatasaray por la llave 2

Deportes

Juventus se enfrentará a Galatasaray por la llave 2

Galatasaray y Juventus se miden en el estadio Rams Park hoy a las 11:45 horas y Danny Makkelie es el elegido para dirigir el partido.

Redacción deportes

|

Hoy desde las 11:45 horas, Galatasaray y Juventus se enfrentan por la llave 2 de la Champions. El duelo se disputará en el estadio Rams Park.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2013 – 2014, y Galatasaray sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Danny Makkelie, el juez encargado.

Próximo partido de Galatasaray en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Llave 2: vs Juventus: 25 de febrero – 14:00 horas
Próximo partido de Juventus en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Llave 2: vs Galatasaray: 25 de febrero – 14:00 horas
Horario Galatasaray y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS