Juventus vs Borussia Dortmund: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Palpitamos la previa del choque entre Juventus y Borussia Dortmund. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Juventus y Borussia Dortmund, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en el Allianz Stadium.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2014 – 2015, y fue Juventus quien ganó 0 a 3.

Horario Juventus y Borussia Dortmund, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

