Juventus vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

A partir de las 14:00 horas el próximo miércoles 10 de diciembre, Pafos visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Juventus y Pafos

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus ganó el encuentro previo ante FK Bodo/Glimt por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 empates, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pafos y Mónaco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

