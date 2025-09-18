Kairat Almaty cayó ante Sporting Lisboa con dos goles de Francisco Trincão

En la fecha 1 de la Champions, el volante Francisco Trincão gritó dos veces en la aplastante victoria por 4 a 1 de Sporting sobre Kairat Almaty. Los goles del partido para el local los anotaron Francisco Trincão (43′ 1T y 19′ 2T), Alisson Santos (21′ 2T) y Geovany Quenda (22′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Edmilson (40′ 2T). Alisson Santos se ganó los aplausos con su brillante definición a los 21 minutos del segundo tiempo. Con un centro de Geovany Quenda, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El volante de Sporting Lisboa Morten Hjulmand desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 20 del primer tiempo.

El desempeño Francisco Trincão lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Sporting Lisboa metió 2 goles, efectuó 34 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

También tuvo buen desempeño Geovany Quenda. El volante de Sporting Lisboa anotó 1 gol, realizó 29 pases correctos y se animó a patear 4 veces.

El DT de Sporting, Rui Borges, presentó una disposición táctica 4-5-1 con João Virgínia en el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el medio; y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Rafael Urazbakhtin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Sherhan Kalmurza bajo los tres palos; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin y Luís Mata en defensa; Damir Kassabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Jorginho y Valeri Gromyko en la mitad de cancha; y Dastan Satpaev en la delantera.

Damian Sylwestrzak fue el árbitro escogido para el partido en el estadio José Alvalade XXI.

En la próxima fecha, Sporting visitará a Napoli y Kairat Almaty jugará de local frente a Real Madrid.

Cambios en Sporting Lisboa

60′ 2T – Salieron Pedro Gonçalves por Alisson Santos, Giorgi Kochorashvili por Hidemasa Morita y Luis Suárez por Fotios Ioannidis

64′ 2T – Salió Maximiliano Araujo por Matheus Reis

69′ 2T – Salieron Morten Hjulmand por Zeno Debast, Ofri Arad por Edmilson y Erkin Tapalov por Jug Stanojev

Amonestados en Sporting Lisboa:

4′ 1T Giorgi Kochorashvili, 30′ 1T Luis Suárez, 23′ 2T Geovany Quenda (Quitarse la camiseta) y 33′ 2T Zeno Debast (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Kairat Almaty

74′ 2T – Salió Damir Kassabulat por Adilet Sadybekov

80′ 2T – Salieron Luís Mata por Lev Kurgin y Aleksandr Mrynskiy por Ricardinho

Amonestados en Kairat Almaty: