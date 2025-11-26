Kairat Almaty terminó cayendo derrotado con FC Copenhague 3 a 2

Kairat Almaty contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Erkin Tapalov terminó impactando en el palo.
Robert tuvo una gran actuación. El volante de FC Copenhague anotó 1 gol, realizó 33 pases correctos y se animó a patear 6 veces.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Viktor Dadason. El atacante de FC Copenhague brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 7 pases correctos.
El DT de Copenhague, Jacob Neestrup, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Dominik Kotarski en el arco; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en la línea defensiva; William Clem, Lukas Lerager, Jordan Larsson, Viktor Claesson y Robert en el medio; y Viktor Dadason en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Rafael Urazbakhtin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Temirlan Anarbekov bajo los tres palos; Aleksandr Mrynskiy, Aleksandr Shirobokov, Egor Sorokin y Erkin Tapalov en defensa; Damir Kassabulat, Dan Glazer, Valeri Gromyko, Jorginho y Dastan Satpaev en la mitad de cancha; y Edmilson en la delantera.
Nicholas Walsh fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Copenhague enfrentará de visitante a Villarreal, mientras que Kairat Almaty jugará de local frente a Olympiacos.
Cambios en FC Copenhague
- 67′ 2T – Salió William Clem por Mads Madsen
- 68′ 2T – Salieron Jordan Larsson por Mohamed Elyounoussi, Jorginho por Giorgi Zaria y Valeri Gromyko por Jug Stanojev
- 78′ 2T – Salieron Junnosuke Suzuki por Yoram Zague y Robert por Youssoufa Moukoko
- 90′ 2T – Salió Viktor Dadason por Munashe Garananga
Amonestados en FC Copenhague:
- 10′ 2T Pantelis Hatzidiakos y 46′ 2T Lukas Lerager
Cambios en Kairat Almaty
- 62′ 2T – Salió Dan Glazer por Olzhas Baybek
- 77′ 2T – Salieron Damir Kassabulat por Adilet Sadybekov y Edmilson por Ricardinho
Amonestados en Kairat Almaty:
- 42′ 2T Aleksandr Mrynskiy, 47′ 2T Erkin Tapalov, 47′ 2T Ricardinho y 48′ 2T Dastan Satpaev