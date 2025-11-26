Kairat Almaty terminó cayendo derrotado con FC Copenhague 3 a 2

Copenhague reactivó a tiempo para quedarse con el triunfo por 3-2 frente a Kairat Almaty, en el marco de la fecha 5 de la Champions. La derrota en este enfrentamiento apasionante dejó al equipo de Rafael Urazbakhtin profundamente decepcionado. Las anotaciones de Dastan Satpaev (36′ 2T) y Olzhas Baybek (44′ 2T) no alcanzaron ante la contundencia de Viktor Dadason (25′ 1T), Jordan Larsson (13′ 2T, de penal) y Robert (27′ 2T), quienes llevaron a la gloria a FC Copenhague.

Kairat Almaty contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Erkin Tapalov terminó impactando en el palo.

Robert tuvo una gran actuación. El volante de FC Copenhague anotó 1 gol, realizó 33 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Viktor Dadason. El atacante de FC Copenhague brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 7 pases correctos.

El DT de Copenhague, Jacob Neestrup, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Dominik Kotarski en el arco; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en la línea defensiva; William Clem, Lukas Lerager, Jordan Larsson, Viktor Claesson y Robert en el medio; y Viktor Dadason en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Rafael Urazbakhtin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Temirlan Anarbekov bajo los tres palos; Aleksandr Mrynskiy, Aleksandr Shirobokov, Egor Sorokin y Erkin Tapalov en defensa; Damir Kassabulat, Dan Glazer, Valeri Gromyko, Jorginho y Dastan Satpaev en la mitad de cancha; y Edmilson en la delantera.

Nicholas Walsh fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Copenhague enfrentará de visitante a Villarreal, mientras que Kairat Almaty jugará de local frente a Olympiacos.

Cambios en FC Copenhague

67′ 2T – Salió William Clem por Mads Madsen

68′ 2T – Salieron Jordan Larsson por Mohamed Elyounoussi, Jorginho por Giorgi Zaria y Valeri Gromyko por Jug Stanojev

78′ 2T – Salieron Junnosuke Suzuki por Yoram Zague y Robert por Youssoufa Moukoko

90′ 2T – Salió Viktor Dadason por Munashe Garananga

Amonestados en FC Copenhague:

10′ 2T Pantelis Hatzidiakos y 46′ 2T Lukas Lerager

Cambios en Kairat Almaty

62′ 2T – Salió Dan Glazer por Olzhas Baybek

77′ 2T – Salieron Damir Kassabulat por Adilet Sadybekov y Edmilson por Ricardinho

Amonestados en Kairat Almaty: