Kairat Almaty vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Kairat Almaty recibirá a Olympiacos, en el marco de la fecha 6 de la Champions, el próximo martes 9 de diciembre a partir de las 09:30 horas, en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Olympiacos

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante FC Copenhague. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 14 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos viene de perder contra Real Madrid por 3 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 5 goles y recibieron 13.

Horario Kairat Almaty y Olympiacos, según país