Kairat Almaty vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Kairat Almaty y Pafos
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions
Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.
Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions
Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.
Horario Kairat Almaty y Pafos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas