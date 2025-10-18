Kairat Almaty vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El juego entre Kairat Almaty y Pafos se disputará el próximo martes 21 de octubre por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 10:45 horas en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Pafos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.

Horario Kairat Almaty y Pafos, según país