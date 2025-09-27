Kairat Almaty vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Deportes

Kairat Almaty vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Te contamos la previa del duelo Kairat Almaty vs Real Madrid, que se enfrentarán en el Almaty Central Stadium el próximo martes 30 de septiembre a las 10:45 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions se jugará el próximo martes 30 de septiembre a las 10:45 horas.

Así llegan Kairat Almaty y Real Madrid

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Sporting Lisboa.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella.

Horario Kairat Almaty y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

