Kane, Bellingham y Rashford impulsan el estreno ganador de Inglaterra en el Mundial 2026

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Kane, Bellingham y Rashford impulsan el estreno ganador de Inglaterra en el Mundial 2026

Inglaterra inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 4-2 ante Croacia en el partido inaugural del Grupo L, disputado en el Estadio Dallas.

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GR3452. DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Harry Kane (i) de Inglaterra celebra un gol de penalti este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Croacia en el estadio AT&T en Dallas (EE.UU.). EFE/ Mariscal

Harry Kane (i) de Inglaterra celebra un gol de penalti este miércoles 17 de junio, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 ante Croacia en el Estadio Dallas (EE.UU.). Foto Prensa Libre:EFE.

Harry Kane fue la figura del encuentro con un doblete, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la goleada de los Three Lions.

Kane abrió el marcador al minuto 12 con un penalti que debió repetirse debido al adelantamiento del portero croata. Al minuto 42 amplió la ventaja con un potente cabezazo tras un centro de Declan Rice. Croacia respondió con un golazo de Martin Baturina desde fuera del área al minuto 36 y empató momentáneamente con un tanto de Petar Musa.

En el segundo tiempo, Jude Bellingham marcó el 3-2 al inicio del complemento y Marcus Rashford sentenció el 4-2 en los minutos finales. Inglaterra mostró fluidez ofensiva y aprovechó los balones parados, mientras que Croacia, liderada por Luka Modrić en su quinto Mundial, ofreció resistencia, pero no pudo evitar la derrota.

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Con este triunfo, Inglaterra suma tres puntos importantes y lidera provisionalmente el Grupo L. Kane llegó a 10 goles en Copas del Mundo e igualó a Gary Lineker como máximo goleador histórico de Inglaterra en la competencia. Además, alcanzó los 80 goles con la selección inglesa.

El encuentro fue intenso, con ocasiones para ambos equipos. Thomas Tuchel observó una versión ambiciosa y vertical de su conjunto, que combinó experiencia y juventud, tal como había señalado Kane antes del partido. Croacia, por su parte, demostró una vez más su carácter competitivo pese a las bajas y a la veteranía de su plantel.

Inglaterra, una de las favoritas al título, dio un paso firme en su objetivo de romper la sequía de 60 años sin ganar un Mundial. Croacia, protagonista en ediciones recientes, buscará recuperarse en sus próximos compromisos del grupo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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