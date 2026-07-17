Kane, Yamal, Mbappé y ¿Messi? quiénes podrían ser los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

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Kane, Yamal, Mbappé y ¿Messi? quiénes podrían ser los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

Después del Mundial 2026, el mundo del fútbol estará pendiente de la premiación del Balón de Oro.

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Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Leo Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Mundial 2026 ya se acerca a su fin, con la gran final entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal, que se disputará en Estados Unidos el próximo 19 de julio.

El partido llama la atención no solo por ser la "Finalissima" que muchos aficionados esperaban, sino también porque ambos equipos cuentan con serios candidatos para ganar esta edición del Balón de Oro.

Tras finalizar el Mundial 2026, todo el mundo del fútbol estará expectante por conocer quién será el ganador del trofeo individual más importante de este deporte.

Además, esta edición del Balón de Oro es especial porque se celebrará el 70 aniversario del premio, creado por France Football.

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De acuerdo con información proporcionada por la página oficial de los Juegos Olímpicos, el Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre.

Aunque la lista oficial de candidatos aún no ha sido publicada por France Football, la crítica especializada ha señalado a varios futbolistas como serios aspirantes a ganar el Balón de Oro.

Entre los nombres más sonados están:

  • Harry Kane: Inglaterra y Bayern Múnich
  • Kylian Mbappé: Francia y Real Madrid
  • Erling Haaland: Noruega y Manchester City
  • Lamine Yamal: España y Barcelona
  • Vinícius Júnior: Brasil y Real Madrid
  • Jude Bellingham: Inglaterra y Real Madrid
  • Michael Olise: Francia y Bayern Múnich
  • Lionel Messi: Argentina e Inter Miami

¿Messi?

El caso de Messi es curioso, principalmente porque una de las reglas para que un jugador fuera candidato a ganar el Balón de Oro era militar en un club europeo.

Sin embargo, France Football recalcó las condiciones que un jugador debe cumplir para ser candidato, y una de ellas es haber tenido una temporada destacada, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Por lo tanto, ya no es necesario que un jugador milite en un club europeo para aspirar al galardón.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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