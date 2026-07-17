Kane, Yamal, Mbappé y ¿Messi? quiénes podrían ser los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

El Mundial 2026 ya se acerca a su fin, con la gran final entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal, que se disputará en Estados Unidos el próximo 19 de julio.

El partido llama la atención no solo por ser la "Finalissima" que muchos aficionados esperaban, sino también porque ambos equipos cuentan con serios candidatos para ganar esta edición del Balón de Oro.

Tras finalizar el Mundial 2026, todo el mundo del fútbol estará expectante por conocer quién será el ganador del trofeo individual más importante de este deporte.

Además, esta edición del Balón de Oro es especial porque se celebrará el 70 aniversario del premio, creado por France Football.

De acuerdo con información proporcionada por la página oficial de los Juegos Olímpicos, el Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre.

👀🥇 16 de julio. Así está la lista del Balón de Oro:



1: Harry Kane

2: Lionel Messi

3: Lamine Yamal

4: Michael Olise

5: Kylian Mbappé

6: Ousmane Dembele

7: Khvicha Kvaratskhelia

8: Erling Haaland

9: Luis Diaz

10: Vitinha

11: Mikel Oyarzabal

12: Lautaro Martinez

13: Declan Rice… pic.twitter.com/mvmGTLqpmQ — Offsider (@Offsider_ES) July 16, 2026

Aunque la lista oficial de candidatos aún no ha sido publicada por France Football, la crítica especializada ha señalado a varios futbolistas como serios aspirantes a ganar el Balón de Oro.

Entre los nombres más sonados están:

Harry Kane: Inglaterra y Bayern Múnich

Kylian Mbappé: Francia y Real Madrid

Erling Haaland: Noruega y Manchester City

Lamine Yamal: España y Barcelona

Vinícius Júnior: Brasil y Real Madrid

Jude Bellingham: Inglaterra y Real Madrid

Michael Olise: Francia y Bayern Múnich

Lionel Messi: Argentina e Inter Miami

🏆🌍 ASÍ VA LA CARRERA POR EL BALÓN DE ORO 2026



GOAL actualizó su ranking de candidatos al Balón de Oro con el Mundial 2026. Con los primeros ocho favoritos y el resto del Top 20:



Luis Díaz 🇨🇴

Vitinha 🇵🇹

Mikel Oyarzabal 🇪🇸

Lautaro Martínez 🇦🇷

Declan Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Vinícius Jr. 🇧🇷… pic.twitter.com/ZqFTj4si2m — CRACKS (@cracks_oficial) July 16, 2026

¿Messi?

El caso de Messi es curioso, principalmente porque una de las reglas para que un jugador fuera candidato a ganar el Balón de Oro era militar en un club europeo.

Sin embargo, France Football recalcó las condiciones que un jugador debe cumplir para ser candidato, y una de ellas es haber tenido una temporada destacada, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Por lo tanto, ya no es necesario que un jugador milite en un club europeo para aspirar al galardón.