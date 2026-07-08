Rivaldo elogia a Lionel Messi y Argentina tras la épica remontada ante Egipto en el Mundial 2026

Mientras la histórica remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando distintos comentarios y debates en el entorno futbolístico, una de las voces más autorizadas del deporte decidió dejar de lado cualquier rivalidad para rendirse ante el espíritu competitivo de la Albiceleste y, sobre todo, de Lionel Messi.

Se trata de Rivaldo, leyenda de Brasil, campeón del mundo en 2002, ganador del Balón de Oro en 1999 y uno de los máximos referentes del futbol brasileño, quien utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de reconocimiento a la Selección Argentina tras su agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina protagonizó una remontada memorable al vencer 3-2 a Egipto después de encontrarse dos goles abajo cuando restaban apenas 13 minutos por disputar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Cuando el panorama parecía irreversible, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y un tanto agónico de Enzo Fernández para sellar una clasificación que quedará entre las más emocionantes del torneo.

Las imágenes de Lionel Messi llorando de emoción tras el pitazo final recorrieron el mundo y también llegaron al corazón del brasileño, donde Rivaldo compartió una fotografía del capitán argentino acompañada de un mensaje que rápidamente despertó la admiración de miles de aficionados.

"¡Qué agallas, qué voluntad de ganar, qué lucha y qué dedicación de todos! Eso es lo que el aficionado espera ver en el campo en un Mundial", escribió el exfutbolista brasileño.

Se rinde ante Messi

Rivaldo también dedicó palabras especiales al astro argentino, destacando que el paso de los años no ha disminuido su compromiso con la camiseta albiceleste.

"Hablar de @leomessi es como hablar de lluvia en el mojado. ¡Qué jugador! A sus 39 años, jugando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta argentina: vibrando, peleando, llorando, y una vez más siendo decisivo", expresó.

En un momento en el que las redes sociales han estado marcadas por opiniones encontradas sobre la dramática clasificación de Argentina, las palabras de Rivaldo adquirieron un significado especial. Provenientes de una figura histórica del futbol brasileño, representan un reconocimiento que trasciende fronteras y rivalidades, privilegiando el respeto por el esfuerzo, la entrega y la grandeza deportiva.

El también exjugador del Barcelona dejó claro que la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina no le impide valorar lo que ocurre dentro del campo.

"Soy brasileño, amo a mi país y siempre estaré apoyando a nuestra selección. La rivalidad es parte del futbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y un equipo dando todo en el campo".

Finalmente, cerró su mensaje con una felicitación para el vigente campeón del mundo.

"Juegos como este elevan el futbol y son dignos de un Mundial. Felicitaciones a Argentina por su clasificación", concluyó.

¿Quién es Rivaldo?

Rivaldo Vítor Borba Ferreira es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000. Con la Selección de Brasil conquistó la Copa Confederaciones 1997, la Copa América 1999 y el Mundial de Corea-Japón 2002, además de ser subcampeón del mundo en Francia 1998.

En la Copa del Mundo 2002 integró el histórico tridente ofensivo junto a Ronaldo Nazário y Ronaldinho, siendo una de las grandes figuras del torneo con ocho anotaciones. Su brillante trayectoria también quedó marcada por su paso por el Barcelona y por la conquista del Balón de Oro, distinción que lo consolidó entre los mejores futbolistas de su generación.

El exjugador brasileño, Rivaldo, ganó la Copa del Mundo con Brasil en la edición de Corea y Japón 2002. (Foto Prensa Libre: @Rivaldo).)

Por esa trayectoria, sus palabras hacia Lionel Messi y la Selección Argentina tienen un peso especial. Más allá de la tradicional rivalidad entre Brasil y Argentina, Rivaldo recordó que el futbol también sabe reconocer la entrega, el talento y la emoción cuando un equipo se niega a rendirse, valores que la Albiceleste volvió a demostrar en una de las noches más memorables del Mundial 2026.