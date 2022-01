Klopp no dirigirá a Liverpool ante Chelsea por posible positivo al covid

Ambos necesitan ganar el domingo para seguir el ritmo del líder Manchester City, que este sábado ganó 2 a 1 al Arsenal y se distanció provisionalmente con 11 puntos sobre el Chelsea y 12 sobre el Liverpool.

La ola de covid-19 que sufre Reino Unido actualmente ha provocado en las últimas semanas el aplazamiento de 18 partidos de la Premier League.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.

— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022