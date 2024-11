Konaté deja entrever que Mbappé podría estar enfrentando problemas psicológicos

A pesar de no estar convocado por la Selección de Francia el nombre de Kylian Mbappé sigue generando noticias en torno al combinado francés. Este domingo salieron a la luz declaraciones que dan a entender que el capitán galo pasa por una situación personal “complicada”.

El seleccionador francés Didier Deschamps, quien dejó a la estrella del Real Madrid fuera de la convocatoria por segunda ocasión consecutiva, aseguró que el jugador pasa por “una situación complicada, más difícil” por lo que no ha podido estar presente con el combinado francés.

La ausencia del delantero de 25 años ha llamado la atención, tomando en cuenta que no presenta problemas físicos ya que se ha mantenido entrenando con el club merengue en estos días de parón por la doble fecha FIFA; dejando abierta la posibilidad a que su ausencia sea producto de otra situación.

La situación del '9' del Real Madrid sigue siendo objeto de debate en el país vecino y tanto el propio Deschamps como su compañero en la selección Ibrahima Konaté se han referido a ella, en declaraciones recogidas por Télefoot. Y han dejado entrever, en sus manifestaciones, que Mbappé estaría atravesando problemas personales e incluso psicológicos, en palabras del propio Konaté.

"Si Kylian tiene problemas psicológicos o personales en su día a día estaremos siempre ahí para ayudarle", ha dicho el jugador del Liverpool, mostrando su incondicional apoyo a Mbappé. Y ha remachado asegurando que el delantero blanco "lo tiene todo para volver a hacer lo que ya ha hecho", al tiempo que ponía el dedo en la llaga sobre su puesto en el terreno de juego: "Volverá a su menor nivel, replanteando su posición táctica".

Francia viene de conseguir un empate sin goles ante Israel el pasado jueves y este martes se verá las caras contra Italia en el cierre del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League buscando igualar la cima de la clasificación con los italianos que suman 13 puntos, tres más que los galos.

Desde su llegada al equipo madrileño Kylian Mbappé no ha podido completar su adaptación a su nuevo club al pasar a ocupar una posición diferente, más en la parte de arriba del ataque y no tanto por la banda izquierda donde está el brasileño Vinícius Jr. El ‘9’ no ha producido la cantidad de goles esperados.

En 11 partidos disputados del campeonato español Mbappé ha sumado seis anotaciones, dos menos que el brasileño que ha jugado tan sólo un partido más que el francés.