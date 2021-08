Kross, sobre el interés del club blanco en Mbappé “El Real Madrid quiere siempre a los mejores”

El francés del PSG es a su juicio, junto al noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, el mejor futbolista que se puede fichar este verano y, por eso, “no son precisamente baratos”.

No obstante, añade Kroos sobre Mbappé, “como el Real Madrid quiere siempre a los mejores, no me sorprendería que estuviese interesado en él”.