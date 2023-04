Kylian Mbappé critica el uso de su imagen en un anuncio de su propio club París SG

Mbappé, muy celoso con su imagen, tuvo en 2022 un pulso con la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que tuvo que ceder y aceptar que los jugadores puedan intervenir en las acciones de publicitarias de patrocinadores de la FFF.

El prodigio de Bondy se niega a promocionar, por su parte, marcar relacionadas con las apuestas o la comida rápida.

“El PSG es un gran club y una gran familia, pero lo que no es el Kylian Saint-Germain“, agregó la estrella francesa, cuyo contrato expira en 2025, después de la última renovación con una remuneración estratosférica en 2022, en la que dejó en un compás de espera al Real Madrid.

A Mbappe no le gusta que el PSG use su imagen para promover la nueva campaña de abonados. Dice que no le consultaron. Una clara muestra de la independencia comercial que busca el jugador. Lo ha hecho con su selección también.

Esta es la campaña:

pic.twitter.com/RVRXncbdAQ

— Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) April 6, 2023