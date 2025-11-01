Kylian Mbappé impulsó la victoria 4-0 de Real Madrid frente a Valencia con dos goles

Kylian Mbappé aportó dos tantos en el abultado triunfo de los Merengues sobre los Ches 4-0, por la fecha 11 de la Liga. Xabier Alonso Olano guió al equipo para imponer su juego, llevándose por delante a su contrincante con un marcador contundente y un doblete de Kylian Mbappé. Un golazo de penal y otro de jugada del delantero (18′ y 30′ 1T) mostraron la habilidad del jugador en acción. En tanto que Jude Bellingham (43′ 1T) y Álvaro Carreras (36′ 2T) fueron quienes completaron el 4 a 0 final. El primero de los jugadores aportó un disparo, mientras que el otro sumó con un remate.Un momento destacado del partido fue el gol de Jude Bellingham en el minuto 43 del primer tiempo. El volante anotó en la red del arquero rival un golazo justo en el palo izquierdo, tras recibir una asistencia de Federico Valverde.

El volante de Real Madrid Vinicius Júnior desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 42 del primer tiempo.

El protagonismo de Jude Bellingham lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Real Madrid metió 1 gol, efectuó 75 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Federico Valverde también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Real Madrid fue importante debido a que recuperó 3 pelotas y despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Jude Bellingham y Vinicius Júnior en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Carlos Corberán se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Luis Rioja, Pepelu, Baptiste Santamaria y Diego López en la mitad de cancha; y Lucas Beltrán y Arnaut Danjuma en la delantera.

El partido en el estadio Santiago Bernabéu fue dirigido por el árbitro Mateo Busquets Ferrer.

Por la próxima fecha, los Merengues visitarán a Rayo Vallecano. Por otro lado, los Ches recibirán a Betis.

El local está puntero con 30 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo.

Cambios en Real Madrid

67′ 2T – Salió Dean Huijsen por Raúl Asencio

78′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Rodrygo y Kylian Mbappé por Endrick

Amonestado en Real Madrid:

35′ 1T Aurélien Tchouaméni (Conducta antideportiva)

Cambios en Valencia

45′ 2T – Salieron Lucas Beltrán por André Almeida, Arda Güler por Dani Ceballos y Aurélien Tchouaméni por Eduardo Camavinga

54′ 2T – Salieron Luis Rioja por Hugo Duro, Thierry Correia por Jesús Vázquez y Diego López por Eray Cömert

86′ 2T – Salió Pepelu por Javi Guerra

Amonestado en Valencia: