Kylian Mbappé no aparece en la nueva publicidad del PSG y enciende nuevamente las alarmas de una posible salida del equipo

Sin embargo, el motivo por el que no aparece es simplemente contractual. Los jugadores que terminan su compromiso legal con el club a final de temporada no aparecen en las promociones por el mero hecho de que en junio puede que ya no formen parte del equipo y, por lo tanto, ya no se puede utilizar su imagen.

Mbappé ha decidido no volver a comentar nada sobre sus movimientos a partir de junio porque no quiere que eso salpique el resto de temporada en el Parque de los Príncipes. Más cerca de marcharse al Real Madrid que de continuar en París, esperará a ganar la liga para comunicar su decisión.

Aunque GOAT como marca no entra en conflicto con los intereses de Mbappé, preocupado por la imagen que proyecta, una de las cosas por las que quiere negociar el futbolista ya sea con el PSG o con el Real Madrid son sus derechos de imagen.

Kylian quiere quedarse con prácticamente la globalidad de los beneficios que genere y, sobre todo, pretende seleccionar al detalle las marcas con las que se relaciona y no que se las imponga un club o su selección.