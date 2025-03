La batalla por el Pichichi: ¿Cuántos goles separan a Lewandowski de Mbappé?

La lucha por el título de LaLiga no es la única batalla entre el Barcelona y el Real Madrid. En el plano individual, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé protagonizan una feroz disputa por el Pichichi, el premio al máximo goleador del torneo español.

Este fin de semana, ambos delanteros brillaron con un doblete cada uno, manteniendo la emoción en la carrera por el reconocimiento. Mbappé había recortado distancias al marcar dos goles en la victoria del Madrid, quedando a solo una anotación de Lewandowski.

Sin embargo, el polaco respondió en el triunfo del Barcelona, ampliando nuevamente su ventaja a tres goles de diferencia.

Con su doblete ante el Girona, el atacante culé llegó a 25 tantos en LaLiga, mientras que el francés del Real Madrid suma 22 anotaciones en su primera temporada en el fútbol español. La pelea está lejos de estar definida y el desenlace de la temporada será clave para ver quién se queda con el prestigioso galardón.

Para Lewandowski, esta campaña representa su mejor registro goleador en LaLiga desde que llegó al Barcelona en 2022. En su primera temporada con los blaugranas, el delantero polaco se consagró Pichichi con 23 goles, cifra que ya ha superado este año, lo que demuestra su vigencia y peso en el equipo de Hansi Flick.

Por su parte, Mbappé está haciendo historia en el Real Madrid, pues ya ha igualado los números de Cristiano Ronaldo en su primera temporada en el club. CR7 anotó 33 goles en todas las competiciones durante su primer año en la Casa Blanca, y el francés se encuentra muy cerca de superar esa marca con varias jornadas aún por disputarse.

🇪🇸 LaLiga - Robert Lewandowski's first goal was insane against Girona 🔥pic.twitter.com/mQCA4u4tzO