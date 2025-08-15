La destacada actuación de Rayo Vallecano quedó reflejada en su victoria por 3 a 1 sobre Girona

Rayo demostró su superioridad sobre Girona en el estadio Municipal de Montilivi, logrando un triunfo de 3 a 1 en la fecha 1. Jorge de Frutos puso en ventaja a su equipo después de una gran jugada. Álvaro García, con una jugada (19′ 1T), e Isaac Palazón, con un remate desde los doce pasos (45′ 1T) completaron el tanteador a favor de Rayo Vallecano para concederle el triunfo. Por su parte, la única de Girona que pudo romper la red rival estuvo a cargo de Joel Roca, después de una jugada, al minuto 11 de la segunda mitad.

Isaac Palazón tuvo una gran actuación. El volante de Rayo Vallecano anotó 1 gol, realizó 133 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 3 veces.

También tuvo buen desempeño Pedro Díaz. El volante de Rayo Vallecano realizó 99 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, David López, Ladislav Krejci y Daley Blind en la línea defensiva; Yangel Herrera, Jhon Solis y Joel Roca en el medio; y Viktor Tsygankov, Bojan Miovski y Yáser Asprilla en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Iñigo Perez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune y Pep Chavarría en defensa; Isaac Palazón, Pedro Díaz, Pathé Ciss y Álvaro García en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos y Unai López en la delantera.

Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Girona enfrentará de visitante a Villarreal, mientras que Rayo jugará de visitante frente a Athletic Bilbao.

De esta manera el local está en el vigésimo puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 3, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Girona

44′ 1T – Salió Bojan Miovski por Vladyslav Krapyvtsov

45′ 2T – Salieron Yáser Asprilla por Portu y Luiz Felipe por Pelayo Fernández

58′ 2T – Salieron Arnau Martinez por Hugo Rincón y Daley Blind por Vitor Reis

69′ 2T – Salieron Yangel Herrera por Thomas Lemar y Pedro Díaz por Gerard Gumbau

Expulsado en Girona:

42′ 1T Paulo Gazzaniga (Roja directa)

Cambios en Rayo Vallecano

80′ 2T – Salieron Jorge de Frutos por Randy Nteka y Unai López por Óscar Valentín

84′ 2T – Salió Álvaro García por Luis Alfonso Espino

Amonestado en Rayo Vallecano: