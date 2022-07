La Eurocopa Femenina confirma el interés creciente por el futbol femenino: bate récords de afluencia en Europa

El partido de Old Trafford no es, por contra, el partido con más público para un duelo de futbol femenino en Europa.

La ‘culpa’ es del FC Barcelona, que este año ha pulverizado los contadores en dos ocasiones en su emblemático Camp Nou.

La primera fue en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, el 30 de marzo ante el Real Madrid (91.553), y la segundo menos de un mes después para la ida de semifinales del mismo torneo, el 22 de abril ante el Wolfsburgo (91.648).

La anterior Eurocopa, la de 2017 en Países Bajos, tenía el récord total de espectadores (247.041) e Inglaterra batió ya el dato desde la segunda jornada de la fase de grupos, cuando Francia ganó 2-1 a Bélgica (248.075). Al término de la fase de grupos, el total de espectadores en la tribuna se elevaba ya a 357.993.

Inglaterra batió por su parte el récord de afluencia para un partido de cuartos de final de la Eurocopa femenina, con 28.994 personas en las gradas de Brighton para seguir su victoria 2-1 sobre España. Quebró luego el récord de una semifinal, en su amplia victoria ante Suecia por 4-0 (28.624 en Sheffield).

La otra semifinal, el miércoles entre Alemania y Francia (2-1), atrajo a 27.445 espectadores en Milton Keynes, lo que supuso un récord de afluencia para una semifinal de la Eurocopa en un duelo sin presencia del anfitrión.

El domingo, las más de 85.000 personas que se esperan en Wembley para la final Inglaterra-Alemania, entrarán igualmente en el libro de los récords.

🗣️ Sarina Wiegman: "We want to inspire the nation. We hope that in the end, the whole country is proud of us and even more girls and boys will start playing football." 🤗❤️#WEURO2022 | @Lionesses pic.twitter.com/RJgEEfYV6m

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 29, 2022