¡La fiesta de Ronaldo continúa! “El Fenómeno” celebra con el Cruzeiro el título de segunda división y rompe un récord en Brasil

“Campeones con seis jornadas de anticipación. Otro récord para este elenco maravilloso“, afirmó el conjunto de Ronaldo en un mensaje publicado este sábado en sus redes sociales.

La propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) felicitó al club y a su propietario por el título, pero les aclaró que tan sólo les entregará el trofeo en la última jornada, como es tradición.

“Felicito a los hinchas del Cruzeiro por la conquista anticipada de la Serie B. Felicito también a Ronaldo y a su equipo, que dieron pruebas de talento al reestructurar uno de los clubes más tradicionales de Brasil“, afirmó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, igualmente en mensaje publicado en sus redes sociales.

“Parabenizo os torcedores do Cruzeiro pela conquista antecipada da Série B. Cumprimento também o Ronaldo e sua equipe que deram provas do talento ao reestruturar um dos clubes mais tradicionais do Brasil", disse o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

