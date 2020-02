La Fifa creará un fondo mundial de garantía salarial para los futbolistas

La dotación provista por la FIFA para el Fondo para futbolistas (Fifa FFP), que se pondrá en marcha el próximo 1 de junio, será de US$16 millones hasta el 2022.

Este año se utilizarán US$3 millones; en el 2021 US$4 y en el 2022, otros US$4 millones, a la vez que se destinarán otros US$5 millones destinados a ofrecer una garantía salarial retroactiva para el periodo entre julio del 2015 y junio del 2020.

La Fifa indicó que informes recientes, como el “2016 Global Employment Report: Working Conditions in Professional Football publicado por FIFPRO”, han constatado la proliferación de casos de impagos de sueldos a jugadores en todo el mundo.

En este sentido, en el 2019 la Fifa revisó su Código Disciplinario, en el que apuntaló el marco para abordar este tipo de deudas contraídas, “particularmente en el caso de los llamados ‘sucesores deportivos’ de los clubes deudores, es decir, nuevos clubes fundados con el propósito principal de evitar abonar los sueldos pendientes”.

FIFA and FIFPRO are launching a $16 million fund to partially compensate hundreds of players whose clubs have gone bankrupt since 2015

Clubs in Russia, Turkey, Serbia, India, Croatia, Greece, Ukraine among 50+ to shut down owing wages to players

MORE: https://t.co/WDMl6pwmaY pic.twitter.com/JcMpRAeuC8

— FIFPRO (@FIFPro) February 11, 2020