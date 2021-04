La Fifa, el Bayern, el PSG y Pep Guardiola rechazan la Superliga; Zidane evita hablar del tema

La ola de rechazo a la Superliga europea que fundaron doce clubes del viejo continente crece con el pasar de las horas. En un comunicado conjunto del presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, y el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, confirmaron que ese equipo no estará en la Superliga.

“Nuestros socios y nuestros seguidores rechazan una Superliga. Nuestro deseo como FC Bayern es que los clubes europeos vivan esa competición maravillosa que es la Liga de Campeones y la desarrollen junto con la UEFA”, dijo Hainer. “El FC Bayern dice no a la Superliga”, agregó.

“En nombre del consejo directivo hago constar que el FC Bayern no participará en la superliga. El Bayern es solidario con la Bundesliga. Siempre ha sido una alegría jugar la Liga de Campeones con representante alemán””, dijo Rummenigge.

“Para el Bayern, la Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo”, agregó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó a la UEFA en su oposición a la Superliga europea privada, y advirtió que “deberán afrontar las consecuencias” si persisten en su proyecto.

Infantino fue claro desde el principio al afirmar que no existe “ni la menor duda” de que la FIFA “desaprueba con firmeza” el proyecto de la Superliga europea anunciado por doce grandes clubes.

Considera esa nueva competición “un club cerrado” y “disidente de las instituciones existentes”, algo que deberá hacer que las formaciones tengan que “afrontar las consecuencias” de su ruptura si persisten en ella.

“O estás dentro, o estás fuera. No puedes estar mitad dentro y mitad fuera”, añadió, agitando de nuevo la amenaza de la exclusión de los clubes impulsores de la Superliga europea y de sus jugadores de todas las competiciones nacionales e internacionales, sin citar sin embargo medidas concretas.

“Los ascensos y los descensos son un modelo que ha tenido éxito”, estimó el dirigente, posicionándose en contra de un sistema de liga casi cerrada en el que los clubes fundadores tengan garantizada su clasificación cada temporada, en lugar de la fórmula actual de la Liga de Campeones, en la que los equipos tienen que obtener su billete a través de sus ligas nacionales.

La UEFA necesitará a la FIFA para las eventuales represalias que contempla aplicar a los clubes secesionistas, entre ellas la posibilidad de impedir a los jugadores de esas formaciones disputar partidos con sus selecciones y verse privados de torneos como el Mundial.

FIFA President on super league: “There is no doubt of FIFA’s disapproval. FIFA is here and I am here today as FIFA President to bring full support to European football, to UEFA, the 55 member associations of UEFA and of FIFA, to the leagues, clubs, players and to the fans." pic.twitter.com/VJShc9Wonf

— FIFA Media (@fifamedia) April 20, 2021