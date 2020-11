La Fifa mejora la protección de las jugadoras embarazadas

La FIFA anunció este jueves que protegerá mejor a las jugadoras embarazadas e impondrá una baja de maternidad de “al menos catorce semanas” a partir del próximo año, así como una prohibición de despedirlas.

“Queremos ver a más mujeres jugar a fútbol y al mismo tiempo tener una familia”, explicó a varios periodistas Sarai Bareman, responsable de fútbol femenino en el seno de la FIFA, tras una reunión de la comisión.

La FIFA anunció este 19 de noviembre que propondrá en su consejo de diciembre una serie de medidas que se aplicarán inmediatamente en sus 211 federaciones, que por el momento ofrecen un marco desigual según las legislaciones y prácticas locales.

La instancia con sede en Zúrich no ha tenido conocimiento de “los serios problemas” hasta ahora, según su director jurídico Emilio García, pero quiere “anticiparlos” en el momento en el que el fútbol femenino acelera su profesionalización.

Los clubes que juegan a nivel internacional, por lo tanto bajo jurisdicción de la FIFA, deberán proponer una baja de maternidad de “al menos catorce semanas” remuneradas “al menos con los dos tercios de su salario contractual”.

The FIFA Football Stakeholders Committee has backed two sets of landmark reforms to strengthen the protection of female players, as well as football coaches. They will be put before the FIFA Council for final approval next month.

Learn more 👉 https://t.co/mp8EtMZylE pic.twitter.com/JTtfQZQOZR

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 19, 2020