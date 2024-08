El miércoles 21 de agosto se enfrentaron el Caracas FC y el Deportivo Táchira en un partido correspondiente por la jornada 5 de la Liga de Venezuela.

Estos dos equipos protagonizaron el clásico nacional y la edición que se celebró la noche del miércoles quedará para la posteridad y no necesariamente por algo bueno.

El encuentro comenzó frenético y rápidamente Caracas tomó la ventaja con un gol al minuto 35. Esto le ayudaba en su momento de forma ya que en la temporada actual no han comenzado bien y los puntos le servían para escalar posiciones. Sin embargo, antes del descanso Táchira encontró el empate a través de un penal.

Este 1-1 sería a la larga el marcador definitivo, pero antes del final del compromiso ocurrieron varias jugadas que de concretarse pudieron cambiar la historia del resultado.

Primero, Caracas estaba ya con la espina de que en la primera mitad no se le marcó un penal a su favor, por lo que el complemento transcurrió con esa molestia por parte de los capitalinos. Luego, el los minutos finales el equipo encontró el gol que le daba la victoria, pero todo se canceló cuando se marcó fuera de lugar y el VAR ratificó la decisión.

Como si eso no fuera suficiente, el árbitro decidió expulsar a delantero que anotó el gol que no subió al marcador ya que celebró quitándose la camisa cuando este ya contaba con una tarjeta amarilla.

Con eso llegó el final del partido, pero la Liga de Venezuela tiene un curioso formato en donde todos los partidos, al margen de su resultado, se resuelven en penaltis, estos goles extra se suman para la "Copa Rey de Marcas", un torneo en simultáneo a la liga que no influye en la clasificación de la misma.

Fue ahí en donde los jugadores del Caracas tomaron cartas en el asunto y fallaron a propósito sus lanzamientos a modo de protesta por las decisiones arbitrales. Esas imágenes no tardaron en hacerse virales y dar la vuelta al mundo.

"La Copa Rey de Marcas es un evento que se desarrolla en la Liga FutVe desde el año pasado en donde se disputa una tanda de penales al finalizar el partido independientemente del resultado y los mejores en dicho evento se pueden llevar un premio en metálico al final del torneo", explicó en una publicación en X el comunicador venezolano Mario Alberto Sánchez.

Más adelante, en plena conferencia de prensa el técnico de Caracas dijo que fue una decisión tomada en "caliente".

La postura generó cientos de reacciones dentro del futbol venezolano, no solo por la acción, sino, que tomó lugar en un clásico, uno de los partidos más importantes y seguidos.

Una de las tandas de penales más extrañas que he visto.



Caracas FC en modo de protesta por un gol anulado en los últimos minutos vs Deportivo Táchira decide patear afuera y que su portero no se mueva en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas al finalizar el juego.



Video… pic.twitter.com/7O4j10ESaT