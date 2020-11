La Juventus empata sin Cristiano Ronaldo, Inter se pone segundo

La Juventus, sin Cristiano Ronaldo, tropezó con un empate 1-1 en Benevento y el Inter de Milán venció 3-0 en el terreno del Sassuolo, este sábado en la 9ª jornada de la Serie A, en un día marcado por los gestos de homenaje al fallecido Diego Maradona.

Con 17 puntos, la ‘Juve’ alcanza provisionalmente a puntos en el cuarto puesto a la Roma -que juega el domingo en Nápoles- y se aproxima a un punto del Sassuolo (3º), pero se ve adelantada por el Inter, que es ahora segundo, con un punto más que los turineses.

Si los ‘rossoneri’ logran los tres puntos, se volverán a poner con cinco puntos más que sus vecinos de Inter y tendrán ya una ventaja de seis unidades respecto a la Juventus.

En Benevento, el español Álvaro Morata, el autor del triunfo de su equipo esta semana en la victoria 2-1 sobre el Ferencvaros en la Liga de Campeones, había adelantado a la ‘Juve’ en el minuto 21, cuando recibió un pase en largo de Federico Chiesa, se adentró en el área y se acomodó una posición de disparo, para firmar el primer tanto del partido.

El Benevento (12º) igualó en el 45+3, con una volea de Gaetano Letizia en el área tras un rechace, entre una nube de jugadores, rivales y compañeros.

El marcador no se movió en la segunda mitad en el estadio Ciro Vigorito, donde los campeones de las nueve últimas ligas italianas sufrieron un inesperado e inquietante tropiezo, firmando un quinto empate en nueve partidos ligueros disputados hasta ahora.

La Juventus sin CR7 en el presente curso:

✗ vs Crotone: EMPATE.

✗ vs Hellas: EMPATE.

✓ vs Dinamo Kiev: TRIUNFO.

✗ vs Barça: DERROTA.

✗ vs Benevento: EMPATE.

Solo 1 victoria en 5 partidos sin El Bicho.

Con Cristiano (9 goles y 2 asistencias): 5 triunfos y 2 empates. pic.twitter.com/e5EzUFJF2S

— Invictos (@InvictosSomos) November 28, 2020